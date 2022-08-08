Максимально высокая температура ожидается на юге и востоке Украины.

В ближайшие дни в Украине ожидается очень жаркая погода. В первой половине недели сильная жара в +34°...+37° накроет южные, восточные и часть центральных областей. При этом на западе и севере страны ожидается комфортная температура около +20°...+25°. С середины недели температурные контрасты сгладятся: жара на Юге и Востоке чуть ослабнет, а на Западе и Севере столбики термометров поднимутся.

Переодически в течение ближайших семи дней в Украине будут идти дожди и грозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с температурных контрастов. На западе и севере страны ожидается комофортная температура +22°...+25°. Одновременно с этим в южных, восточных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой) будет жара от +30° до +37°.

Во вторник, 9 августа, погода в Украине будет практически такой же, однако на западе и севере страны станет еще немного свежее, +20°...+24°.

В среду, 10 августа, по всей стране ожидается небольшая облачность. На западе и местами в Центре пройдут дожди и грозы. Жителей западных и большинства северных областей ждет летняя прохладная погода, +19°...+24°. В некоторых центральных областях температура снизится до +22°...+29°. На Юге и Востоке по-прежнему будет очень жарко, +32°...+35°.

В четверг, 11 августа, температурные контрасты начнут сглаживаться за счет повышения температуры в западных и северных областях до +24°...+27°. В Центре и на северо-востоке Украины ожидаются грозы. На Юге и Востоке все так же будет жара до +35°.

Перед выходными, 12 августа, разница температур станет еще меньше. Так, на Западе воздух прогреется до +25°...+27°, в северных и центральных областях ожидается до +30°, а на Юге и Востоке будет +28°...+33°.

На выходных в западных областях Украины вновь ожидается небольшое снижение температуры до +22°...+25° и дожди. К конце недели осадки распространятся также на центральные и южные области, однако на жару они практически никак не повлияют. На юге, востоке и в центре Украины будет +29°...+34°.

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