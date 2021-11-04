Из-за атмосферных фронтов в Украине резко изменится погода.

До конца текущей недели в Украине будет теплая, но влажная погода, а с понедельника к нам придет холодный северный воздух.

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"До конца текущей недели ожидается теплая и влажная погода, которая будет сопровождаться туманами", - предупредила синоптик.

По ее словам, 5 и 6 ноября в западных, северных и центральных областях пройдут дожди. По ночам столбики термометров покажут +1°...+ 8°, днем температура будет колебаться в пределах +10°...+17°.

По данным синоптика, 7 ноября будет преимущественно без осадков, а с понедельника в Украину придет холодный воздух с севера Европы.

"Атмосферные фронты принесут дожди, 9-11 ноября возможен мокрый снег", - рассказала она.

По словам специалиста, 12-13 ноября поле высокого давления обеспечит погоду без осадков. Температура постепенно начнет снижаться: по ночам столбики термометров будут колебаться в пределах от 0 до -6°, днем ожидается от -3° до +3°.

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Напомним, согласно прогнозу, в Украине до конца недели ожидается несколько дождливых дней.

Так, в пятницу, 5 ноября, дожди ожидаются в большинстве западных, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

В субботу, 6 ноября, осадки сместятся в центральные, южные, а также Харьковскую и Сумскую области.

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Автор: Екатерина Лиманская