В Украине до конца недели ожидается несколько дождливых дней.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в пятницу, 5 ноября, дожди ожидаются в большинстве западных, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Согласно прогнозу, в Тернопольской и Хмельницкой областях осадки будут наиболее интенсивными.
В субботу, 6 ноября, осадки сместятся в центральные, южные, а также Харьковскую и Сумскую области. Местами, согласно прогнозу, ожидаются сильные дожди.
Конец недели, по предварительным данным, будет сухим, но прохладным. Осадки 7 ноября не ожидаются, а температура практически по всей стране будет на уровне +9°...+13°.
Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное, но кратковременное потепление. Местами столбики термометров покажут +19°...+21°.
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