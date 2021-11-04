5 ноября дожди будут в западных и северных областях, а затем осадки продвинутся вглубь страны.

В Украине до конца недели ожидается несколько дождливых дней.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в пятницу, 5 ноября, дожди ожидаются в большинстве западных, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Согласно прогнозу, в Тернопольской и Хмельницкой областях осадки будут наиболее интенсивными.

В субботу, 6 ноября, осадки сместятся в центральные, южные, а также Харьковскую и Сумскую области. Местами, согласно прогнозу, ожидаются сильные дожди.

Конец недели, по предварительным данным, будет сухим, но прохладным. Осадки 7 ноября не ожидаются, а температура практически по всей стране будет на уровне +9°...+13°.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается существенное, но кратковременное потепление. Местами столбики термометров покажут +19°...+21°.

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Автор: Екатерина Лиманская