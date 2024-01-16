Почти по всей стране объявлен І уровень опасности.

Почти по всей Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, погода ухудшится уже в ближайший час.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 16 января в западных, северных и Винницкой областях порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Напомним, на сегодня желтый уровень опасности также объявлен в центральных (кроме Винницкой), Харьковской и Запорожской областях. Здесь, по данным Укргидрометцентра, ожидается гололед, а также налипание мокрого снега.

Изменение погоды в Украине - что прогнозируют синоптики

На этой неделе синоптики Укргидрометцентра прогнозируют чередование пасмурной и солнечной погоды, а также колебания температуры от морозов до "плюсов".

Так, 17 января в Украине ожидается похолодание. Завтра будет преимущественно без осадков, а 18 января ночью пройдет снег, мокрый снег, днем будет дождливо. Температура 17-18 января ночью упадет до 4-11° мороза, днем будет от 1° мороза до 6° тепла.

19 января по всей Украине, кроме большинства южных областей, ожидается мокрый снег, кое-где с дождем. Температура в южной части ночью, а днем и на востоке составит 1-6° тепла, днем воздух прогреется вплоть до 6-12°. На остальной территории ночью и днем будет -3°...+3°.

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