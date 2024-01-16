Синоптики прогнозируют чередование пасмурной и солнечной погоды, а также колебания температуры от морозов до "плюсов".

На этой неделе украинцев ждут погодные "качели", ведь будут динамичные синоптические процессы. Ожидается чередование периодов солнечной погоды с прояснениями и облачной погоды с осадками. Температурные показатели тоже будут колебаться. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу, сегодня в большинстве областей пройдет снег, мокрый снег, на юге и востоке дождь, в центральных областях местами будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега. Температура в западных и большинстве северных областей днем составит 0-5° мороза. На остальной территории будет 1-6° тепла.

17 января будет преимущественно без осадков, а 18 января в Украине ночью пройдет снег, мокрый снег, днем дождь. Температура 17-18 января ночью 4-11° мороза, днем от 1° мороза до 6° тепла. На дорогах страны будет сохраняться гололедица.

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19 января в Украине, днем кроме большинства южных областей, ожидается мокрый снег, кое-где с дождем. Ночью на западе страны пройдет снег. Температура в южной части ночью, а днем и на востоке составит 1-6° тепла, днем воздух прогреется вплоть до 6-12°. На остальной территории ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, в западных областях ночью 1-6° мороза.

В шести областях Украины объявили І уровень опасности - что известно

На сегодня, 16 января, в ряде обалстей Украины объявлен І уровень опасности. По данным синоптиков, ожидается гололед и налипание мокрого снега. I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях: Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская.

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