Синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия.

На сегодня, 16 января, в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о гололеде и налипании мокрого снега.

I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:

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Черкасская;

Кировоградская;

Полтавская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская.

Погода 16 января - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается облачная погода. По данным Укргидрометцентра, в южной части, днем в Донецкой и Луганской областях пройдет дождь. Температура днем +2°...+7°.

В центральных, Харьковской и Сумской областях ожидается снег, днем - с дождем, гололед, налипание мокрого снега. Столбики термометров ночью и днем будут показывать от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории местами пройдет небольшой снег, температура составит 0°...-5°.

На дорогах страны сохранится гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах снег, температура ночью и днем -5°...-10°.

На Киевщине сегодня будет облачно, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области 0°...-5°, а в Киеве термометры покажут -1°...-3°.

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