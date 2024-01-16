На сегодня, 16 января, в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
Синоптики предупреждают о гололеде и налипании мокрого снега.
I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Запорожская.
Погода 16 января - прогноз по Украине
Сегодня в Украине ожидается облачная погода. По данным Укргидрометцентра, в южной части, днем в Донецкой и Луганской областях пройдет дождь. Температура днем +2°...+7°.
В центральных, Харьковской и Сумской областях ожидается снег, днем - с дождем, гололед, налипание мокрого снега. Столбики термометров ночью и днем будут показывать от 3° мороза до 2° тепла.
На остальной территории местами пройдет небольшой снег, температура составит 0°...-5°.
На дорогах страны сохранится гололедица. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с. В Карпатах снег, температура ночью и днем -5°...-10°.
На Киевщине сегодня будет облачно, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области 0°...-5°, а в Киеве термометры покажут -1°...-3°.