Подземные толчки зафиксировали в Ивано-Франковской области.

В среду, 12 апреля, на западе Украины произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля.

По данным специалистов, источник землетрясения находился в 10 километрах к западу от города Яремче, Ивано-Франковской области, на глубине 6 километров. Его магнитуда составила 2,5 по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, подобные по силе землетрясения с территории Ивано-Франковской области регистрировался и ранее, в частности, последнее из них 22 декабря 2022 года в Надворнянском район. Тогда произошло землетрясение магнитудой 2,4.

В течение 2023 года в Ивано-Франковской области землетрясений зарегистрировано не было.

Землетрясение на Закрапатте в феврале - что о нем известно

27 февраля 2023 г. в Закарпатской области произошло землетрясение, который почувствовали местные жители. Его магнитуда составила 3,3 по шкале Рихтера.

Эпицентр подземных колебаний залегал в районе поселка Великая Добронь, что располагается 19 км к западу от Мукачево.

Как сообщал Погода УНИАН, рано утром люди почувствовали, как в домах задрижали мебель и зашатались люстры. Сильнейшее толчки почувствовали жители Ужгорода и окрестностей.

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