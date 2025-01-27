Теплее всего будет на западе, юге и местами в центральной части Украины.

Ближайшие дни в Украине будут невероятно теплыми. Температура местами будет достигать весенних показателей. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие дни, как раз под завершение января, в Украине ожидается пик тепла", - говорит она.

28 и 29 января, по ее прогнозу, максимальная температура воздуха в западных областях, в южной части и местами в центральных областях Украины достигнет +12...+17 градусов. На остальной территории также будет преобладать теплая погода, в течение дня +7...+11 градусов.

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Осадков в Украине в эти дни не предвидится.

В Киеве, по данным Натальи Диденко, 28 января будет сухо. Ветер будет южный, умеренный, временами порывистый.

Ночью столбики термометров покажут +4 градуса, а днем температура в столице повысится до +8 градусов.

Аномальное тепло в Украине

О том, что на этой неделе в Украине прогнозируется нетипично теплая погода, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, чрезвычайно теплый воздух поступит в нашу страну из регионов Балканского полуострова и восточного Средиземноморья.

Средние температурные показатели превысят климатическую норму на 7-12 градусов. По его словам, такая погода будет больше напоминать апрель, чем зиму.

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