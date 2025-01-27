Осадков на этой неделе будет мало.

Ближайшая неделя в Украине будет очень теплой. По всей стране ожидается плюсовая температура, местами температура повысится до 10°...+15°. Осадков будет немного, периодически местами будет дождить. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 27 января, будет пасмурным, но теплым. В нескольких областях покапают небольшие дожди. Воздух прогреется до +6°...+13°.

Во вторник, 28 января, солнца в Украине станет больше - ожидается небольшая облачность. Температура повысится еще немного, в большинстве областей воздух прогреется до +6°...+11°, а на западе и юге столбики термометров местами покажут +12°...+15°.

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В среду, 29 января, погода в Украине по-прежнему будет аномально теплой. Столбики термометров покажут +7°...+15°. На западе страны покапают небольшие дожди.

В четверг, 30 января, украинцев ждет преимущественно сухая погода. Температура ожидается от +7° до +12°, в Крыму - до +16°.

Завершится январь в Украине теплой погодой с температурой +7°...+10°, в Крыму - до +14°. В центральной части страны местами пройдут дожди.

С приходом февраля температура в Украине снизится. 1 числа на западе страны ожидается +3°...+6°. На остальной территории будет +7°...+9°, на юге местами - до +12°. На левобережье пройдут дожди.

2 февраля температура в Украине снизится еще сильнее. На западе похолодает до +1°...+3°, на севере - до +4°, в центре, на востоке и в большинстве южных областей будет до +6°, в Крыму и Одесской области останется тепло до +9°...+10°.

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