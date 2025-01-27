Начало недели в Киеве будет теплым и солнечным. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром в столице ожидается около +4°, а днем температура повысится до +7°. Ожидается сухая и практически безоблачная погода с достаточным количеством солнца.
Ветер будет юго-западный и южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 27 января
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +10°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
В Тернополе 27 января ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.
В Виннице сегодня будет +4°...+8°, практически безоблачно.
В Житомире в понедельник ночью будет +3°, днем +8°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ночью +5°, днем +7°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+5°.
В Одессе 27 января - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +9°.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +5°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +5°, пасмурно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.
В Днепре температура ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +1°...+12°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°.