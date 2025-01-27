Осадков в столице сегодня не ожидается.

Начало недели в Киеве будет теплым и солнечным. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром в столице ожидается около +4°, а днем температура повысится до +7°. Ожидается сухая и практически безоблачная погода с достаточным количеством солнца.

Ветер будет юго-западный и южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +10°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Тернополе 27 января ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Виннице сегодня будет +4°...+8°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник ночью будет +3°, днем +8°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +5°, днем +7°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+5°.

В Одессе 27 января - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +9°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +3°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +5°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +5°, пасмурно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +1°...+12°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°.

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