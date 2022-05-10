Повышение температурі ожидается уже на єтой неделе.

На этой неделе в Украину придет настоящее летнее тепло. Местами температура поднимется до +28°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Такое потепление стоит ждать в четверг, 12 мая. Правда, повышение температуры будет не по всей стране, а преимущественно на западе и севере.

В частности, +28° ожидается в Киеве, Ивано-Франковске, а также в Ужгороде. До +27° температура поднимется в Житомире Луцке, Тернополе, Виннице и Черновцах.

Прохладнее всего в этот день будет на юге и востоке, где воздух прогреется до +19°...+23°.

Уже на следующий день, 13 мая, на западе и севере Украины пройдут дожди, а температура снизится до +19°...+25°.

Волна тепла сместится в центр и на восток Украины. Здесь температура местами поднимется до +26°...+28°.

А в субботу, 14 мая, до +26° будет лишь на крайнем востоке Украины. На остальной территории местами ожидаются дожди, а температура не поднимется выше +18°...+21°, на юге - до +24°.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, ближайшая неделя порадует украинцы относительно спокойными погодными условиями с комфортными температурами. Однако местами пройдут небольшие дожди, а на востоке и севере еще ожидаются заморозки.

По его прогнозу, в течение ближайшей недели ситуация с увлажнением и уровнем пожарной опасности ожидается не очень благоприятным. Кратковременные дожди пройдут местами, а их интенсивность будет недостаточной для насыщения верхнего слоя почвы необходимой влагой.

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