В ближайшую неделю в Украине будет тепло, однако кое-где ожидаются небольшие дожди и заморозки.

Ближайшая неделя порадует украинцы относительно спокойными погодными условиями с комфортными температурами. Однако местами пройдут небольшие дожди, а на востоке и севере еще ожидаются заморозки.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, ближе к середине мая атмосферные процессы как на территории всей Европы, так и в Украине приобретают все более летнего характера. Благодаря поступлению воздушных масс со стороны Балканского полуострова и районов Средиземного моря температура воздуха постепенно растет.

"На фоне преобладания поля повышенного атмосферного давления и антициклональной деятельности, осадки на территории нашей страны незначительны и выпадают лишь местами", - рассказал он.

По прогнозу синоптика, в течение ближайшей недели ситуация с увлажнением и уровнем пожарной опасности ожидается не очень благоприятным. Кратковременные дожди пройдут местами, а их интенсивность будет недостаточной для насыщения верхнего слоя почвы необходимой влагой.

"Температура воздуха распределится по стране неоднородно. На Правобережье ожидается вполне летний фон температуры, а вот в северных и восточных областях все еще будет относительно прохладно, в отдельные ночи местами с заморозками на поверхности почвы", - предупредил специалист.

Напомним, в Киевской области объявили I уровень опасности через заморозки на почве.

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