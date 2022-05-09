В Киевской области объявили I уровень опасности из-за заморозков на почве.
По данным Укргидрометцентра, их стоит ожидать ночью 10 и 11 мая.
"Ночью 10 и 11 мая по области на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.
Как отмечают синоптики, в самом городе Киеве заморозки не ожидаются.
Погода сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +16°.
Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +10°, днем +17°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +17°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°.
В Тернополе 9 мая ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°, ливень.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +11°...+22°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, гроза.
В Виннице сегодня будет +13°...+18°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +11°, днем +17°, практически безоблачно.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +17°, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+16°, ливень.
В Одессе 9 мая - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°, легкий дождь.
В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +21°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°, легкий дождь.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +20°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+15°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +17°, сильный дождь.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +6°...+18°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, ливень, температура ночью +6°, днем +21°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +21°, ливень.