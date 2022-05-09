Синоптики предупреждают о заморозках на почве.

В Киевской области объявили I уровень опасности из-за заморозков на почве.

По данным Укргидрометцентра, их стоит ожидать ночью 10 и 11 мая.

"Ночью 10 и 11 мая по области на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

Как отмечают синоптики, в самом городе Киеве заморозки не ожидаются.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +16°.

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +10°, днем +17°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +17°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°.

В Тернополе 9 мая ночью будет +11°, днем +18°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°, ливень.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +11°...+22°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, гроза.

В Виннице сегодня будет +13°...+18°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +11°, днем +17°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +17°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+16°, ливень.

В Одессе 9 мая - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +21°, легкий дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +21°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +20°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +9°...+15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +17°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +6°...+18°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, ливень, температура ночью +6°, днем +21°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +21°, ливень.

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