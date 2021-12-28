ІІ уровень опасности объявлен в Донецкой и Запорожской областях.

В некоторых областях Украины до конца суток ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"До конца суток 28 декабря в Запорожской, Донецкой областях, в портах Мариуполь, Бердянск сильный гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, погодные условия могут привести к прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Напомним, сегодня днем в южных, центральных и восточных областях Украины ожидаются сложные погодные условия. В частности, сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер. Объявлен I уровень опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: