Сегодня во многих областях Украины ожидаются осадки, сильный ветер и гололед.

Сегодня днем в южных, центральных и восточных областях Украины ожидаются сложные погодные условия. В частности, сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед и сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как сообщается, в южной части Украины, а также в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается гололед. В Луганской и Харьковской областях - значительный снег, местами метель.

Также по всей Украине, кроме западных и северных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны гололедица.

"Такие погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -8°, днем -5°, снег.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -8°, днем -2°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -10°, днем -2°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -12°, днем -4°, снег.

В Тернополе 28 декабря ночью будет -13°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем -5°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем -3°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -3°, снег.

В Виннице будет -11°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире во вторник будет ночью -10°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -5°.

В Кропивницком температура ночью будет -12°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - сплошная облачность, температура воздуха -8°...-7°, снег.

В Одессе 28 декабря - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем +2°, снег с дождем.

В Херсоне во вторник ночью -7°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Николаеве будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем +1°, снег с дождем.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег с дождем.

В Сумах температура воздуха составит -9°...-7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -9°, днем -8°, снег.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+12°, дождь.

В Краматорске будет пасмурно, температура ночью -7°, днем -6°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, снег, температура ночью -8°, днем -7°.

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