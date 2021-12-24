Сегодня опасные метеорологические явления будут наблюдаться во всех областях Украины.

Сегодня, 24 декабря по всей Украине ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"24 декабря на дорогах страны гололедица; днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западной части гололед; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метели", - говорится в предупреждении.

Также в Киеве и Киевской области сегодня ожидается на дорогах гололедица, а днем порывы ветра 15-20 м/с.

Из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня, 24 декабря

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -3°, снег.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.

В Ривне в пятницу ожидается сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°, мокрый снег.

В Тернополе 24 декабря ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, мокрый снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, снег с дождем.

В Виннице сегодня будет -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -3°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...-2°, снег.

В Одессе 24 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, снег с дождем.

В Херсоне в пятницу ночью -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, мокрый снег.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -6°...-5°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем -3°, снег.

В Днепре сегодня температура ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+1°, мокрый снег.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -4°, днем -3°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -6°, днем -5°.

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