І уровень опасности объявлен по всей стране, кроме трех областей.

На вторник, 6 февраля, почти по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"6 февраля ночью в Украине, а днем в западных и юго-западных областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме трех областей:

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Сумской;

Одесской;

Николаевской.

Непогода в Киеве - прогноз

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано также отдельно для Киева и Киевской области.

"Ночью 6 февраля порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики. В столице и Киевской области также объявлен I уровень опасности.

По словам синоптиков, из-за такой погоды возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Украине - прогноз на 6 февраля

По данным синоптика Игоря Кибальчича, 6 февраля на Западе и юге Украины ожидаются умеренные дожди. На остальной территории пройдет небольшой снег и мокрый снег.

Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -2...+3 °С, днем будет 0...+5 °С. В западных и южных областях ночью +2...+7 °С, днем +6...+11 °С, а в Одесской области воздух прогреется до весенних +11...+16 °С.

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