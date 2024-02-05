Лишь в одной области ожидается благоприятная погода.

На сегодня, 5 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"5 февраля в Украине порывы ветра 17-22 м/с, на западе и юге местами 25 м/с", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, только в Закарпатской области сегодня не будет такого мощного ветра. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Порой пройдут дожди и мокрый снег.

Ветер будет западный и северо-западный, 7-12 м/с. По всей стране, кроме Закарпатья, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, на Западе и юге днем местами 25 м/с.

Температура днем 2-7° тепла, на Закарпатье и в южной части воздух прогреется до 6-11° тепла.

Когда погода в Украине улучшится - прогноз синоптика

Сегодня в Украине будет ветрено и мокро, а уже завтра, 6 февраля, ветер стихнет, осадки ослабнут, но все еще будет облачно.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ориентировочно 10-12 февраля ожидается потепление к весенним +10...+15 градусов.

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