В столице сегодня будет неблагоприятная погода.

В Киеве и Киевской области сегодня ожидается неблагоприятная погода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Справка УНИАН. Во время действия I уровня опасности рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность и следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Видео дня

Погода в Киеве и области-прогноз на сегодня

По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, сегодня на Киевщине будет облачно. В течение дня ожидается дождь и мокрый снег. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, его порывы будут достигать 17-22 м/с.

Температура воздуха по Киевской области составит +2°...+7°, а в самом Киеве столбики термометров покажут около +5°.

Погода в Киеве в ближайшие дни

По словам синоптиков, в столице ожидается ветреная и мокрая погода. Временами будут наблюдаться дожди и мокрый снег. Ближайший "сухой" день ожидается только 7 февраля, но ночью все равно будет небольшой дождь.

несмотря на осадки температура будет сохраняться довольно высокой, как на начало февраля. Днем будет +4°...+7°, а до нуля температура будет снижаться только ночью.

Вас также могут заинтересовать новости: