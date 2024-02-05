Не исключены новые температурные рекорды.

В Украине на этой неделе ожидается аномально теплая и в то же время неустойчивая погода с периодическими осадками. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"Благодаря интенсивному поступлению теплого и влажного воздуха средиземноморского и атлантического происхождения, температурный фон в нашей стране ожидается аномально высоким", - предупреждает синоптик.

По его словам, в южных и западных областях не исключены суточные рекорды максимальной температуры, особенно во второй половине недели.

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Кроме того, практически ежедневно атмосферные фронты и циклональная деятельность будут обеспечивать нас осадками в виде снега, мокрого снега и дождя.

"В начале недели также заметно усилится ветер западной четверти с порывами местами до 20-22 м/с", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Погода 5 февраля

Сегодня, по прогнозу синоптика, в большинстве областей Украины пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит +3...+8 °С; в южных областях и в Крыму будет +7...+12 °С.

Погода 6 февраля

Во вторник ожидается небольшой снег, мокрый снег, в западных и южных областях - умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В северных и восточных регионах на дорогах гололедица. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем 0...+5 °С. В западных и южных областях ночью +2...+7 °С, днем +6...+11 °С, в Одесской области будет аж +11...+16 °С.

Погода 7 февраля

"В среду, 7 февраля, ночью в центральных, северных и восточных областях, днем в северных и западных регионах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега", - прогнозирует Игорь Кибальчич. На остальной территории страны без существенных осадков.

Утром и днем местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, на севере Левобережья -4...+1 °С. Днем будет +6...+11 °С, а в южной половине воздух прогреется до +11... +16 °С.

В Укргидрометцентре также говорят о потеплении, которое ожидается в Украине с 10 февраля. По прогнозам, температура в Киеве будет подниматься до +10, а на юге, в Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется вплоть до +15...+16 градусов.

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