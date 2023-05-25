На завтра почти по всей стране объявили I уровень опасности.

На пятницу, 26 мая, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"26 мая днем в Украине, кроме большинства северных областей, грозы", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

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Штормовое предупреждение в Киеве - что известно

На сегодня, 25 мая, в Киеве и Киевской области объявили I уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшее время и с содержанием до конца суток в столице и области ожидается гроза. Людей призывали быть осторожными и внимательными.

Штормовое предупреждение на сегодня, 25 мая

Также сегодня утром во многих областях Украины бело объявлен I уровень опасности. По данным синоптиков, в течение дня грозы ожидаются на Левобережье, в южной части, Карпатах и на Закарпатье.

Справка УНИАН. I уровень опасности объявляется, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

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