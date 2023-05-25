Сегодня, 25 мая, во многих областях Украины ожидаются грозы. Предупреждение о неблагоприятной погоде обнародовал Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, непогода накроет восточную и южную части Украины, некоторые северные области, а также Полтавскую и Закарпатскую области.
"25 мая на Левобережье, в южной части, Карпатах и на Закарпатье грозы", - говорится в предупреждении.
Как сообщается, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода 25 мая - прогноз на сегодня
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня на Левобережье, юге страны, в Карпатах и на Закарпатье ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории днем местами небольшие кратковременные дожди.
Ветер северный, северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем 21-26°; в Карпатах воздух прогреется до 13-18°.
На Киевщине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь местами по области днем небольшой кратковременный дождь.
Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области днем 21-26°, в Киеве столбики термометров будут показывать комфортные 24-26°.