Укргидрометцентр предупреждает о вероятности лесных пожаров.

Почти по всей Украине в ближайшие дни существует высокая вероятность возникновения лесных пожаров. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 25-27 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Исключения составляют Закарпатье, Прикарпатье, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская области и Крым, а 26-27 мая еще и Одесская область.

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Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на сегодня

На сегодня, 25 мая, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение.

По данным Украинского гидрометцентра, на Левобережье, в южной части нашей страны, в Карпатах и на Закарпатье ожидаются грозы. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

По данным Погода УНИАН, несмотря на осадки температура в Украине останется комфортной. На Западе будет +23°...+26°, на севере столбики термометров покажут +22°...+27°. На востоке сегодня ожидается от +22° до +26°, в центральной части Украины будет +23°...+26°, а на юге температура будет в пределах +20°...+25°.

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