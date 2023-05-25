В ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидаются грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
"В ближайший час с содержанием до конца суток 25 мая гроза", - говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за этого объявлен I уровень опасности. Жителей призвали быть внимательными и осторожными.
Штормовое предупреждение - прогноз на сегодня
На сегодня, 25 мая, во многих областях Украины было объявлено штормовое предупреждение.
По данным Украинского гидрометцентра, грозы ожидаются на Левобережье, в южной части, Карпатах и на Закарпатье.
Когда дожди и грозы покинут Украину
В то же время прогнозы свидетельствуют о том, что в ближайшие дни дождей и гроз в Украине станет еще больше.
Сегодня и завтра, по данным Укргидрометцентра, осадки и грозы ожидаются местами почти по всей стране.
По прогнозам, погода начнет стабилизироваться только в конце весны. В последние дни мая осадки в Украине будут ослабевать, гроз будет становиться все меньше. По данным Погода УНИАН, в конце месяца небольшие дожди ожидаются лишь в отдельных областях на юге и востоке нашей страны.