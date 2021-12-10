Сегодня утром, 10 декабря, во многих областях Украины ожидаются неблагоприятные погоде условия. В частности, синоптики предупреждают о плохой видимости из-за тумана и гололеде на дорогах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Утром 10 декабря в большинстве областей страны туман, видимость 200-500 метров; в большинстве западных, северных и Винницкой областях гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине 10 декабря
В Киеве будет пасмурно. Температура воздуха ночью +5°, днем +7°, небольшой дождь.
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, дождь.
В Тернополе 10 декабря ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Хмельницком будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°, дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -4°, днем +2°, дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+4°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
В Виннице будет +1°...+8°, пасмурно, сильный дождь.
В Житомире в пятницу будет ночью +3°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +9°, легкий дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+8°.
В Одессе 10 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°, сильный дождь.
В Херсоне в пятницу ночью +7°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, легкий дождь.
В Запорожье температура ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+14°.
В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +9°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
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