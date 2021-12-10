Почти по всей Украине объявили I уровень опасности: синоптики предупреждают о непогоде (карта)

Сегодня в большинстве областей ожидается туман, а в большинстве западных, северных и Винницкой областях - гололед, на дорогах гололедица.

Сегодня утром, 10 декабря, во многих областях Украины ожидаются неблагоприятные погоде условия. В частности, синоптики предупреждают о плохой видимости из-за тумана и гололеде на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр. "Утром 10 декабря в большинстве областей страны туман, видимость 200-500 метров; в большинстве западных, северных и Винницкой областях гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении. Как отмечается, из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый. Погода в Украине 10 декабря В Киеве будет пасмурно. Температура воздуха ночью +5°, днем +7°, небольшой дождь. Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, мокрый снег. В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег. В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, дождь. В Тернополе 10 декабря ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег. В Хмельницком будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°, дождь. В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -4°, днем +2°, дождь. В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+4°, пасмурно, небольшой дождь. В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег. В Виннице будет +1°...+8°, пасмурно, сильный дождь. В Житомире в пятницу будет ночью +3°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, ливень. В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +9°, легкий дождь. В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +9°, облачно с прояснениями. В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+8°. В Одессе 10 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°, сильный дождь. В Херсоне в пятницу ночью +7°, днем +12°, небольшая облачность. В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, легкий дождь. В Запорожье температура ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность. В Сумах температура воздуха составит +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь. В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°. В Днепре температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность. В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+14°. В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +9°. В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°. Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: Остаться в живых: как не упасть в гололед и что делать, если все-таки падаете

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