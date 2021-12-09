По прогнозу Натальи Диденко, новая волна похолодания ожидается 13-го декабря.

Известный украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на пятницу,10 декабря, и выходные. По ее словам, вскоре страну накроет похолодание.

"Юго-восточный ветер может завтра достигать штормовых значений до 15-22 метров в секунду. На Западе и Востоке Украины ветер будет более сдержанным, хотя также порывистым", - сообщила Диденко в своем Telegram- канале.

По прогнозу синоптика, 10-го декабря в большинстве областей +5...+ 9°, на юге + 7...+12°, в Крыму до +12...+15°. Холоднее будет в западных областях, 0...+4°.

Читайте такжеСегодня киевлян ждет пасмурная погода, до +1°"Дождь и мокрый снег наиболее вероятны в западной части, местами на Винниччине, Житомирщине, Одесской области. Большая часть Украины в пятницу от осадков воздержится. Будут зависать туманы, возможен гололед", - рассказала Диденко.

В Киеве 10-го декабря серьезных осадков не ожидается, однако будет пасмурно, очень ветрено, сыро, температура достигнет +7...+8°.

"Выходные в Украине будут теплыми (кроме западных областей), а на Андрея, 13-го декабря, прискачет в Украину очередное похолодание", - подытожила синоптик.

Как сообщали в ГСЧС, до конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в большинстве областей сохранится туман, видимость 200-500 м; в большинстве западных, северных и в Винницкой областях гололед, на дорогах гололедица.

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Автор: Ольга Робейко