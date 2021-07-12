На большинстве территорий Украины ожидаются грозы.

Сегодня на большинстве территорий Украины ожидаются грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"Днем 12 июля в Украине, кроме северо-западной части, грозы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Что такое и уровень опасности?

I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

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Автор: Екатерина Лиманская