В Украине ожидаются грозы / фото ua.depositphotos.com
Сегодня на большинстве территорий Украины ожидаются грозы.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"Днем 12 июля в Украине, кроме северо-западной части, грозы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
скриншот meteo.gov.ua
Что такое и уровень опасности?
I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
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