Понедельник в Украине будет жарким / фото flickr.com/photos/benhosking
Сегодня украинцев ждет адская жара до +34° и много гроз, которые пройдут везде, кроме западных и некоторых центральных областей.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°, гроза.
- Во Львове в понедельник будет почти безоблачно. Ночью +19°, днем +31°.
- В Луцке - почти безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
- В Тернополе 12 июля ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.
- В Виннице сегодня будет +18°...+29°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, гроза.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
- В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+30°, небольшая облачность, гроза.
- В Одессе 12 июля - небольшая облачность, гроза, температура ночью +19°, днем +29°.
- В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +29°,небольшая облачность, гроза.
- В Николаеве будет небольшая облачность, гроза, ночью +18°, днем +30°.
- В Запорожье сегодня температура ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +20°...+32°, почти безоблачно.
- В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в понедельник будет немного облачно, небольшой дождь, +18°...+29°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +32°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +34°.
Погода в Украине 12 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 12 июля
12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.
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