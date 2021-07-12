Понедельник в Украине будет жарким / фото flickr.com/photos/benhosking

Сегодня украинцев ждет адская жара до +34° и много гроз, которые пройдут везде, кроме западных и некоторых центральных областей.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°, гроза.
  • Во Львове в понедельник будет почти безоблачно. Ночью +19°, днем +31°.
  • В Луцке - почти безоблачно, ночью +19°, днем +31°.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
  • В Тернополе 12 июля ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +29°.
  • В Виннице сегодня будет +18°...+29°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, гроза.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
  • В Полтаве сегодня температура воздуха +19°...+30°, небольшая облачность, гроза.
  • В Одессе 12 июля - небольшая облачность, гроза, температура ночью +19°, днем +29°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +29°,небольшая облачность, гроза.
  • В Николаеве будет небольшая облачность, гроза, ночью +18°, днем +30°.
  • В Запорожье сегодня температура ночью +20°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +20°...+32°, почти безоблачно.
  • В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
  • В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
  • В Симферополе в понедельник будет немного облачно, небольшой дождь,  +18°...+29°.
  • В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +32°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +34°.
Погода в Украине 12 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 12 июля

12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

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Автор: Екатерина Лиманская