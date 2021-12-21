На сегодня по всей Украине объявлен повышенный уровень опасности.

На сегодня, 21 декабря, в Украине объявили предупреждение из-за гололедицы на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"21 декабря на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Украине сегодня, 21 декабря

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -6°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем -4°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -9°, днем -7°.

В Тернополе 21 декабря ночью будет -8°, днем -5°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -6°, снег.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -3°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -6°...0°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -8°, днем -3°.

В Виннице сегодня будет -9°...-6°, небольшая облачность, снег.

В Житомире во вторник будет ночью -8°, днем -7°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью -11°, днем -5°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -10°, днем -4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-5°, снег.

В Одессе 21 декабря - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -2°.

В Херсоне во вторник ночью -9°, днем -1°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -12°...-8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем -6°, снег.

В Днепре сегодня температура ночью будет -11°, днем -4°, небольшая облачность, снег.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -12°...-1°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -3°, небольшой снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем -3°.

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Автор: Екатерина Лиманская