На сегодня, 21 декабря, в Украине объявили предупреждение из-за гололедицы на дорогах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"21 декабря на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Погода в Украине сегодня, 21 декабря
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -6°.
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем -4°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -9°, днем -7°.
В Тернополе 21 декабря ночью будет -8°, днем -5°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -6°, снег.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -3°, снег.
В Ужгороде столбики термометров покажут -6°...0°, практически безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -8°, днем -3°.
В Виннице сегодня будет -9°...-6°, небольшая облачность, снег.
В Житомире во вторник будет ночью -8°, днем -7°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, ночью -11°, днем -5°, снег.
В Кропивницком температура ночью будет -10°, днем -4°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-5°, снег.
В Одессе 21 декабря - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -2°.
В Херсоне во вторник ночью -9°, днем -1°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.
В Запорожье температура ночью -11°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -12°...-8°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем -6°, снег.
В Днепре сегодня температура ночью будет -11°, днем -4°, небольшая облачность, снег.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -12°...-1°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -3°, небольшой снег.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем -3°.