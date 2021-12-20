21 декабря в Украине резко похолодает / фото УНИАН, Сергей Чузавков
Во вторник, 21 декабря, в Украине существенно похолодает. Ночью ожидаются морозы до -13°, а днем по всей стране столбики термометров покажут от -1° до -8°. Холоднее всего будет в западных и северных областях. Снег ожидается в некоторых центральных областях, на юго-востоке Украины, а также в Хмельницкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -6°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем -4°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -9°, днем -7°.
- В Тернополе 21 декабря ночью будет -8°, днем -5°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -6°, снег.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -3°, снег.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -6°...0°, практически безоблачно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -8°, днем -3°.
- В Виннице завтра будет -9°...-6°, небольшая облачность, снег.
- В Житомире во вторник будет ночью -8°, днем -7°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью -11°, днем -5°, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -10°, днем -4°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-5°, снег.
- В Одессе 21 декабря - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -2°.
- В Херсоне во вторник ночью -9°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.
- В Запорожье температура ночью -11°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -12°...-8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем -6°, снег.
- В Днепре завтра температура ночью будет -11°, днем -4°, небольшая облачность, снег.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -12°...-1°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -3°, небольшой снег.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем -3°.
Погода в Украине 21 декабря / фото УНИАН
Народные приметы на 21 декабря
21 декабря - день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели.