В Украине будет преобладать небольшая облачность, местами выпадет снег.

Во вторник, 21 декабря, в Украине существенно похолодает. Ночью ожидаются морозы до -13°, а днем по всей стране столбики термометров покажут от -1° до -8°. Холоднее всего будет в западных и северных областях. Снег ожидается в некоторых центральных областях, на юго-востоке Украины, а также в Хмельницкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -6°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем -4°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -9°, днем -7°.

В Тернополе 21 декабря ночью будет -8°, днем -5°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -6°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -3°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -6°...0°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -8°, днем -3°.

В Виннице завтра будет -9°...-6°, небольшая облачность, снег.

В Житомире во вторник будет ночью -8°, днем -7°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью -11°, днем -5°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -10°, днем -4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -11°...-5°, снег.

В Одессе 21 декабря - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -2°.

В Херсоне во вторник ночью -9°, днем -1°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -12°...-8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем -6°, снег.

В Днепре завтра температура ночью будет -11°, днем -4°, небольшая облачность, снег.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, -12°...-1°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -3°, небольшой снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем -3°.

Народные приметы на 21 декабря

21 декабря - день Потапия и Анфисы-умелицы. Если синицы начинают с утра пищать — ночью будет мороз, а если прячутся под крышу - к метели.

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Автор: Екатерина Лиманская