21 декабря в Украине резко похолодает. По всей стране на дорогах ожидается гололедица.

Во вторник, 21 декабря, в Украину ворвется арктический воздух, а дороги скует гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"21 декабря на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

По данным ведомства, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как сообщается, из-за ультраполярного вторжения арктического воздуха с севера в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха.

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По данным синоптиков, температура ночью ожидается -7°...-12°, днем -5°...-10°. На юге ночью -3°...-8°, днем -1°...-6°; в Карпатах ночью -11°...-16°, днем -8...-13°.

Временами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер, по данным Укргидрометцентра, будет дуть северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украину придут мощные морозы. Местами температура будет опускаться до -20°. По его словам, в период с 21 по 24 декабря.

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Автор: Екатерина Лиманская