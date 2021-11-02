Синоптики предупреждают о туманах в Украине, которые ожидаются ближайшей ночью и завтра утром.

На среду, 3 ноября в Украине объявили предупреждение из-за тумана.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"3 ноября в южных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен 1 уровень опасности, желтый.

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Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 3 ноября в Украине ожидаются дожди и порывистый ветер.

"Ветер завтра ожидается порывистым, берегите горло и голову", - предупредила синоптик.

По ее данным, дожди в Украине будут периодическими. Во второй половине дня осадки сместятся на Левобережье, соответственно, западная часть, Север, значительная часть Центра и юго-запад освободятся от осадков и атмосферное давление там подрастет.

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Автор: Екатерина Лиманская