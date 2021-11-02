По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 3 ноября в Украине ожидаются дожди и порывистый ветер.

Завтра, 3 ноября, в Украине ожидаются дожди и порывистый ветер.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер завтра ожидается порывистым, берегите горло и голову", - предупредила синоптик.

По ее данным, дожди в Украине будут периодическими. Во второй половине дня осадки сместятся на Левобережье, соответственно, западная часть, Север, значительная часть Центра и юго-запад освободятся от осадков и атмосферное давление там подрастет.

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"Температура воздуха максимально предусматривается +9...+13 градусов, на юге +12...+16 градусов", - рассказала она.

Погода в Киеве

По данным Натальи Диденко, в Киеве 3 ноября будет сыро, однако после обеда осадки прекратятся.

"Градусы ожидаются комфортными, до +12, но пакостный ветер будет задувать за шею - не пускайте его", - резюмировала она.

Напомним, по данным синоптика Гидрометцентра Натальи Птухи, сегодня и завтра в Украине ожидается пасмурная погода с дождями. Однако уже с середины недели дожди прекратятся, а на выходных должно потеплеть.

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Автор: Екатерина Лиманская