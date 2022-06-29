Сегодня, 29 июня во многих областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы. Из-за этого объявлен I уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем 29 июня в Украине, кроме большинства западных и восточных областей, грозы; в северных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +22°, днем +32°.
Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +18°, днем +34°.
В Луцке - практически безоблачно, ночью +18°, днем +34°.
В Ривне в среду ожидается практически безоблачная погода, ночью +18°, днем +33°.
В Тернополе 29 июня ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
В Ивано-Франковске сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +34°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +19°...+35°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
В Виннице сегодня будет +16°...+33°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +19°, днем +33°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.
В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+29°.
В Одессе 29 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
В Херсоне в среду ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +19°...+28°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+27°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +29°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.