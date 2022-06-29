Сегодня во многих областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы.

Сегодня, 29 июня во многих областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы. Из-за этого объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 29 июня в Украине, кроме большинства западных и восточных областей, грозы; в северных и центральных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +22°, днем +32°.

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +18°, днем +34°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +18°, днем +34°.

В Ривне в среду ожидается практически безоблачная погода, ночью +18°, днем +33°.

В Тернополе 29 июня ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Ивано-Франковске сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +34°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +19°...+35°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Виннице сегодня будет +16°...+33°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +19°, днем +33°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+29°.

В Одессе 29 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +19°...+28°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+27°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.

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