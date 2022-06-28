В среду, 29 июня, в Украине станет еще жарче. Местами температура будет подниматься до невыносимых +32°...+35°. В Житомирской области ожидаются небольшие дожди, а в Чернигове и кривом роге - грозы.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +22°, днем +32°.
- Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +18°, днем +34°.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью +18°, днем +34°.
- В Ривне в среду ожидается практически безоблачная погода, ночью +18°, днем +33°.
- В Тернополе 29 июня ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
- В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +34°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +19°...+35°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
- В Виннице завтра будет +16°...+33°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +19°, днем +33°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.
- В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+29°.
- В Одессе 29 июня - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
- В Херсоне в среду ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+28°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+27°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +29°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +28°.
Народные приметы на 29 июня
29 июня - Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.