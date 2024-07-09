В ближайшие дни в Украине станет еще жарче.

В Украине началась одна из самых жарких недель этого лета. Обеспечит такую погоду поле повышенного давления в сочетании с тропической воздушной массой с севера Африки. Ожидается погода без осадков, а в дневные часы будет наблюдаться сильная жара. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток ожидается жаркая погода: температура в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью будет +20°...+25°, днем сильная жара +35°...+38°.

10-11 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара +40°.

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На остальной территории ночью будет +15°...+22°, днем 9 июля +26°...+33°, а в среду и четверг +30°...+34°. В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черновицкой областях местами температура будет достигать +35°...+37°.

В ближайшие дни будет преобладать сухая погода. Лишь 9 июля в западных и восточных, а также в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"12 июля температура в южных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях ночью +20°...+26°, днем сильная жара +35°...+39°, в Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара +40°", - предупреждают синоптики.

На остальной территории ночью будет +17°...+23°, днем +30°...+34°. В Киевской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Закарпатской, Черновицкой местами сильная жара +35°...+36°.

Когда жара в Украине ослабнет - прогноз

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что сильная жара в Украине будет держаться до 15 июля включительно. Лишь с 16 числа температура несколько снизится.

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