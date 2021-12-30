На сегодня, 30 декабря, по всей Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах и гололеда. А в Николаевской области - оранжевый уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"30 декабря на дорогах большинства областей удержится гололедица, в Запорожской и Донецкой областях - гололед (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.
Отмечается, что в отдельных районах Николаевской области сохранится сильный гололед, поэтому там объявлен II уровень опасности, оранжевый.
II уровень - погодные условия опасные, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -3°.
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +2°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
В Ривне в четверг ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.
В Тернополе 30 декабря ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°.
В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.
В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -6°, днем -1°.
В Виннице сегодня будет -5°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в среду будет ночью -3°, днем -2°, небольшая облачность, снег.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.
В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -5°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-4°.
В Одессе 30 декабря - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -2°.
В Херсоне в четверг ночью -7°, днем -3°, облачно с прояснениями.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -4°.
В Запорожье температура ночью -12°, днем -5°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит -9°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -4°.
В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+8°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -6°.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -4°.