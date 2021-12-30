Сегодня по всей Украине ожидается гололедица на дорогах.

На сегодня, 30 декабря, по всей Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах и гололеда. А в Николаевской области - оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"30 декабря на дорогах большинства областей удержится гололедица, в Запорожской и Донецкой областях - гололед (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Отмечается, что в отдельных районах Николаевской области сохранится сильный гололед, поэтому там объявлен II уровень опасности, оранжевый.

II уровень - погодные условия опасные, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -3°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +2°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.

В Ривне в четверг ожидается сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.

В Тернополе 30 декабря ночью будет -2°, днем 0°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -6°, днем -1°.

В Виннице сегодня будет -5°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью -3°, днем -2°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -7°, днем -5°.

В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-4°.

В Одессе 30 декабря - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем -2°.

В Херсоне в четверг ночью -7°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -4°.

В Запорожье температура ночью -12°, днем -5°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -9°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -11°, днем -5°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +2°...+8°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -6°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -4°.

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