Сегодня крайне опасная погода ожидается в Донецкой обалсти.

На сегодня по всей Украине объявлен первый уровень опасности, а в Донецкой области - третий, красный.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Как сообщается, 29 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.

"Ночью в восточных областях значительный снег, местами с дождем, гололед (I уровень опасности, желтый). Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и порта Мариуполь чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный)", - говорится в предупреждении.

III степень - погодные условия крайне опасны, создают угрозу жизни людей на значительных территориях, приводят к масштабным повреждениям инфраструктуры. Рекомендуется прекратить деятельность в зоне действия погодных явлений, задействовать меры безопасности, воспользоваться возможными укрытиями.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем -5°.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем -2°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -6°.

В Тернополе 29 декабря ночью будет -7°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -7°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -4°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, сильный дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°.

В Виннице будет -12°...-6°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью -10°, днем -6°, небольшая облачность.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -14°, днем -5°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -18°, днем -7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -14°...-5°.

В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -4°.

В Херсоне в среду ночью -8°, днем -3°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью -11°, днем -6°.

В Запорожье температура ночью -14°, днем -5°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -8°...-6°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -3°, снег.

В Днепре температура ночью будет -12°, днем -6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +2°...+7°, небольшой дождь.

В Краматорске будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -13°, днем 0°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем +2°.

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