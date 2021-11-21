Бригады облэнерго работают над тем, чтобы электроснабжение населенных пунктов было восстановлено.

В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 94 населенных пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Сумской области без электроснабжения остаются 30 населенных пунктов, в Черниговской – 25, в Киевской – 21, в Житомирской – 15 и в Донецкой – три.

Читайте такжеСиноптик порадовала украинцев прогнозом на воскресенье: какой будет погода, и утихнет ли ветерК восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Киеве 20 ноября серьезно испортилась погода. В столице порывы ветра достигали скорости 15-20 м/с. Из-за сильного ветра в городе падали деревья.

Жители столицы в соцсетях сообщали о настоящем "деревопаде".

В частности, в Печерском районе в Лабораторном переулке большое дерево упало на припаркованную машину. На месте происшествия работали спасатели. По предварительным сведениям, во время падения дерева в машине не было водителя. Кроме того, дерево упало на припаркованный автомобиль на ул. Генерала Матыкина.

Также стало известно, что на Гидропарке дерево во время крестного хода убило 35-летнюю жену настоятеля храма Преображения Господня Украинской православной церкви протоиерея Сергия Коцаря – Марию.

Авторы: Светлана Закелова, Екатерина Присяжнюк