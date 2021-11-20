В Киеве сегодня существенно испортилась погода. Порывы ветра, достигают 15-20 м/с в настоящее время.
В результате сильного ветра в городе падают деревья. Киевляне в соцсетях сообщают о настоящем деревопад.
В частности, в Лабораторном переулке в Печерском районе города большое дерево упало на припаркованный автомобиль. На месте инцидента работают спасатели. По предварительным данным, водителя на момент падения дерева в автомобиле не было.
Кроме того, на улице Генерала Матыкина, 16, на припаркованный автомобиль упало дерево, сообщает "Киев Оперативный".
"Комичность" ситуации в том, что только вчера люди просили комиссию по аварийным деревьям обследовать это дерево, но те отказались, сказав, что оно простоит еще лет 10", - говорится в сообщении.
Автор видео отмечает, что во время падения дерева в машине и рядом не было никого, хотя там часто гуляют дети.
Также на повороте из "Водогона" в сторону Киева еще одно аварийное дерево упало на автомобиль BMW, повредив при этом и провода.
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