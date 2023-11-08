В пяти областях сегодня будут сильные осадки.

8 ноября в Украине будет дождливо, а в ряде областей дожди будут значительными. Об этом предупреждают в Украинском гидрометцентре. По данным синоптиков, непогода ожидается сегодня днем.

"8 ноября днем в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. I уровень опасности объявляется, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Погода 8 ноября-прогноз на сегодня

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, в Украине будет преобладать облачная погода. бесполезно. Днем в Украине ожидаются умеренные дожди, а в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях осадки будут значительными.

Ветер прогнозируется преимущественно юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с. Днем в восточных и юго-восточных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем 6-11°, на востоке страны - до 14°, в южной части будет теплее, 13-18°, а в Крыму воздух прогреется вплоть до 21°.

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