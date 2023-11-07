На этой неделе в столице также ожидается похолодание.

В Киеве сегодня последний теплый день перед похолоданием. Со среды, 8 ноября, в столице ожидается снижение температуры. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В целом, по данным синоптиков, в течение текущей недели по Киевщине будет чередоваться солнечная и дождливая погода.

"Зонтики готовим на среду и субботу, именно в эти дни через нашу территорию будут перемещаться циклоны", - говорят в Укргидрометцентре. Также небольшой дождь ожидается ночью 9 ноября.

"Также несколько снизятся температурные показатели, поэтому одевайтесь теплее", - советуют синоптики. По их данным, уже со среды столбики термометров будут показывать не выше +10°...+11°, а ночью температура будет опускаться до +3°...+5°.

Погода на Киевщине сегодня

7 ноября в Киевской обалсти ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет юго-западный, а его скорость составит 7-12 м/с.

Температура по области днем будет подниматься до 11-16°, а в самом Киеве прогнозируется около 13-15°.

По данным Украинского гидрометцентра, со среды снижение температуры ожидается не только в Киевской области, но и по Украине. Сообщается, что 8 и 9 ноября Украину будет пересекать циклон. Он принесет нам дожди и похолодание. В частности, уже ночью 9 ноября температура снизится до 1-6° тепла, а днем в большинстве областей будет лишь 6-13°.

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