По прогнозу Натальи Диденко, снижение температуры в Украине ожидается 5 июня.

Ближайшие выходные в Украине ожидается изменение погоды. В частности, суббота будет теплой, а в воскресенье ожидается похолодание.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, 4 июня температура воздуха днем составит +24...+28 градусов, на юге и востоке +25...+31 градус. Дожди, местами с грозами, пройдут лишь в западных областях.

В воскресенье дожди и грозы распространятся на большую часть территории Украины и похолодает.

"Температура воздуха снизится до +17...+22 градусов, лишь в южной части и в восточных областях Украины теплая, даже жаркая, погода задержится: +25...+32 градуса", - говорит синоптик.

Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие два дня в Украине будет теплая погода. Температура будет подниматься до +23°...+33°. В субботу будет сухо, а в воскресенье, 5 июня, в Украину ворвутся дожди. Вместе с осадками на запад и север страны придет небольшое похолодание - столбики термометров опустятся до +17°...+21°.

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