Ближайшие выходные в Украине ожидается изменение погоды. В частности, суббота будет теплой, а в воскресенье ожидается похолодание.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее прогнозу, 4 июня температура воздуха днем составит +24...+28 градусов, на юге и востоке +25...+31 градус. Дожди, местами с грозами, пройдут лишь в западных областях.
В воскресенье дожди и грозы распространятся на большую часть территории Украины и похолодает.
"Температура воздуха снизится до +17...+22 градусов, лишь в южной части и в восточных областях Украины теплая, даже жаркая, погода задержится: +25...+32 градуса", - говорит синоптик.
Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, в ближайшие два дня в Украине будет теплая погода. Температура будет подниматься до +23°...+33°. В субботу будет сухо, а в воскресенье, 5 июня, в Украину ворвутся дожди. Вместе с осадками на запад и север страны придет небольшое похолодание - столбики термометров опустятся до +17°...+21°.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Климатологи подвели итоги мая в Киеве: результаты неожиданные
- Во многих областях Украины объявили I уровень опасности: что будет с погодой (карта)
- В Украине идут дожди: синоптик рассказал, где и когда понадобится зонт