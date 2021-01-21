"Температурные качели" в Украине: водителям указали на опасные участки дорог
В нескольких областях наблюдаются осадки.
По состоянию на утро 21 января местами небольшой снег в Киевской и Ривненской областях, в Закарпатской области небольшой дождь, во Львовской области местами снег с дождем, в Одесской области местами туман; в других областях без осадков.
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Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
Температура воздуха на западе -4°...+5°, на востоке -27°...-19°, на остальных территориях страны - колеблется от -12° до -6°.
Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где наблюдаются осадки, мокрое. В Запорожской, Луганской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях местами заснежено.
"На перевальных участках дорог в Закарпатской области местами небольшой дождь, во Львовской области местами снег. Температура воздуха -2°...+2°с. Состояние покрытия местами мокрое, на Ужоцком перевале местами заснежено", - говорится в сообщении.
Погода в Украине
По сообщению Укргидрометцентра, 21 января облачно с прояснениями, ночью в северных областях и в Карпатах, днем на северо-востоке страны небольшой снег, на остальной территории без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.
Температура в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях -15°...-20°, на крайнем востоке до -26°, днем -3°...-8°; в западных областях, на севере Одесской области и в Крыму ночью -5°...0°, днем + 2°...+7°; на остальной территории ночи -7°...-12°, днем от -2° до +3°.
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