"Температурные качели" в Украине: водителям указали на опасные участки дорог

В нескольких областях наблюдаются осадки.

В Украине фиксируют перепады температуры от -27° до + 5° / фото УНИАН

По состоянию на утро 21 января местами небольшой снег в Киевской и Ривненской областях, в Закарпатской области небольшой дождь, во Львовской области местами снег с дождем, в Одесской области местами туман; в других областях без осадков.

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Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Температура воздуха на западе -4°...+5°, на востоке -27°...-19°, на остальных территориях страны - колеблется от -12° до -6°.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где наблюдаются осадки, мокрое. В Запорожской, Луганской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях местами заснежено.

"На перевальных участках дорог в Закарпатской области местами небольшой дождь, во Львовской области местами снег. Температура воздуха -2°...+2°с. Состояние покрытия местами мокрое, на Ужоцком перевале местами заснежено", - говорится в сообщении.

Погода в Украине

По сообщению Укргидрометцентра, 21 января облачно с прояснениями, ночью в северных областях и в Карпатах, днем на северо-востоке страны небольшой снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях -15°...-20°, на крайнем востоке до -26°, днем -3°...-8°; в западных областях, на севере Одесской области и в Крыму ночью -5°...0°, днем + 2°...+7°; на остальной территории ночи -7°...-12°, днем от -2° до +3°.

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