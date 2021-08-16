По предварительным данным, пострадал один человек.

Крупный пожар произошел в курортной Алании. Огонь на турецком курорте уничтожил четыре экскурсионных судна.

Об этом сообщает издание Alanya gazetesi.

Инцидент произошел вечером 15 августа. Отмечается, что изначально огонь вспыхнул только на одном судне. Вскоре пожар охватил еще три судна, которые были пришвартованы рядом.

По данным СМИ, туристам, которые находились в момент пожара на судах, пришлось прыгать за борт. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, но пострадала одна женщина. Ее доставили в больницу с отравлением угарным газом.

На данный момент причины возгорания не сообщается.

Пожары в Турции

В Турции разгорелись мощные лесные пожары, в частности, вблизи популярных среди украинцев курортов в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиде. Также огонь добрался до города Манавгат, частично охватив центральные кварталы.

В Мармарисе пламя разгорелось в непосредственной близости от жилых районов и гостиниц. Из-за этого власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, а также туристов и работников отелей.

В сети показали Турцию до и после пожаров.

После пожаров на юге северный черноморский регион Турции столкнулся с наводнениями, охватившими провинции от Бартына до Синопа.

Автор: Анастасия Горбачева