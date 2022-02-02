Животное умерло за несколько дней до дня сурка.

В американском городе Милтаун (штат Нью-Джерси) накануне дня сурка умер сурок Мел - знаменитый местный "синоптик".

Об этом сообщает Montana Public Radio.

В США традиционно 2 февраля отмечают день сурка. В этот день сурки предусматривают раннюю весну или долгую зиму. Погоду определяют по поведению животных. Если сурок, выходя из норки, увидит свою тень, то следующие шесть недель будут холодными, а если нет – теплыми.

Самый известный сурок в США - Фил из штата Пенсильвания. Покойный сурок Мел также успел прославиться на всю страну. Однако в этом году жители Милтауна остались без прогноза.

Владельцы Мела с грустью сообщили, что он умер незадолго до своего единственного рабочего дня в году. Смерть была такой неожиданной, что Мелу даже не успели найти замену.

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