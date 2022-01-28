Февраль-2022 будет в столице очень холодным, но практически без осадков.

В этом году февраль в Киеве обещает быть очень холодным и сухим.

Об этом свидетельствуют данные портала Wisemeteo.

Согласно прогнозу, средняя температура месяца будет около -5°C, как и в феврале прошлого года.

Как сообщается, "мокрых" дней в феврале 2022 года в Киеве не ожидается. Осадки в этом месяце будут практически отсутствовать.

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Напомним, февраль 2022 года в Украине будет почти в пределах климатической нормы, но в некоторых регионах страны ожидается меньшее количество осадков, чем обычно.

По данным Укргидрометцентра, месячное количество осадков ожидается на уровне 22-40 мм; в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы.

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