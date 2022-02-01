Вспышка растянулась на три американских штата.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала в США самую длинную молнию за всю историю наблюдений.

Метеорологическое явление произошло 29 апреля 2020 года. Об этом говорится в заявлении организации.

Удар молнии был горизонтальным и никому не угрожал. Длина зафиксированной одиночной вспышки - 768 ± 8 км. Это эквивалентно расстоянию между Лондоном и немецким городом Гамбург.

Новый рекорд стал на 60 километров больше, чем предыдущий. Тогда расстояние вспышки составило 709 ± 8 км в южной Бразилии и было зафиксировано 31 октября 2018 года.

Читайте такжеНа Шри-Ланке молния убила двух человек: на острове бушует циклон (видео)Также метеорологи рассказали об еще одном рекорде наибольшей продолжительности одиночной вспышки молнии. Она составила 17,102 ± 0,002 секунды во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года.

Продолжительность предыдущего рекорда составила 16,73 секунды и была также зафиксирована над северной Аргентиной 4 марта 2019 года. Предыдущая вспышка была на 0,37 секунды короче нового рекорда.

"Это экстраординарные записи единичных вспышек молнии. Экстремальные явления в окружающей среде — это живые измерения силы природы, а также научный прогресс в способности делать такие оценки. Вполне вероятно, что все еще существуют еще большие экстремальные явления, и мы сможем наблюдать их по мере совершенствования технологии обнаружения молний", — рассказал профессор Рэндалл Червени, докладчик ВМО по погодным и климатическим экстремальным явлениям.

"Молния — это серьезная опасность, которая ежегодно уносит множество жизней. Полученные данные подчеркивают важные проблемы общественной безопасности в связи с молниеносной безопасностью в наэлектризованных облаках, где вспышки могут распространяться на чрезвычайно большие расстояния", — отметил также генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Напомним, в Индонезии мужчина выжил после прямого удара молнии под дождем.

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