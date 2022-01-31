Девушка была найдена мертвой в элитном районе Нью-Йорка возле небоскреба, в котором она проживала на 9 этаже.

Победительница конкурса "Мисс США-2019" Чесли Крист покончила с собой в центре Нью-Йорка.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Тело 30-летней девушки обнаружили на улице рядом с ее домом. Крист оставила предсмертную записку, в которой попросила передать все свое имущество матери. Она не объяснила в записке, почему решилась на самоубийство.

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За 10 часов до смерти Чесли опубликовала в своем Instagram пост: "Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение".

"Она была не только красивой, но и умной. Работала юристом. У нее была жизнь, которой мог позавидовать любой. Очень грустно", – прокомментировал трагедию один из полицейских.

Чесли Крист - американская ведущая, модель и обладательница титула "Мисс США-2019". Девушка родилась 28 апреля 1991 года.

Ранее в Берлине при загадочных обстоятельствах умерла 25-летняя модель, которая накануне рассталась с защитником мюнхенской Баварии Жеромом Боатенгом.

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