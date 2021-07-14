Пожары вспыхивают из-за аномально высокой температуры воздуха.

10 американских штатов на западе США охватили лесные пожары.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, из-за аномально высокой температуры воздуха деревья и кусты загораются мгновенно, и пламя от них быстро идет в дома местных.

Людей выселяют из опасных зон. На борьбу с огнем брошены тысячи спасателей, однако укротить огонь пока они не в состоянии. Например, сплошное пепелище с брошенными домами и машинами осталось в штате Вашингтон. А эвакуированным из штата Орегон предоставили временное убежище.

"Я впервые видела лесной пожар. Скажу вам, что это страшно. Это доводит до слез, это ужасает. Ты не знаешь, потеряешь дом. Смотришь, как горят соседские дома, но абсолютно ничего не можешь сделать", - поделилась одна из эвакуированных местных жительниц.

Жара в США

Напомним, на днях в Долине Смерти в США зафиксировали аномально высокую температуру. Национальная метеорологическая служба зафиксировала температуру на уровне +54 градуса по Цельсию, что в случае подтверждения станет одним из самых высоких показателей, когда-либо зарегистрированных на Земле.

Отметим, что изнуряющая жара, распространившаяся на большую часть Тихоокеанского Северо-Запада, оказала давление на электросети и спровоцировала крупные лесные пожары.

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Автор: Екатерина Лиманская